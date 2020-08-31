2020/08/31 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

رأى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، الإثنين، 31 آب، 2020، أن جميع الاجراءات متاحة امام اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من اجل السيطرة على فيروس كورونا، بما فيها الذهاب نحو تطبيق قرار مناعة القطيع.

وقال عبد عون في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "غالبية المواطنين لم يلتزموا بالاجراءات التي تصدرها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا"، مبينا أن "المواطنين مطالبين يجب أن يعرفوا أن مؤسساتنا الصحية مقارنة بالمؤسسات العالمية التي انهارت امام هذا الوباء لا ترتقي الى المستوى المطلوب".

واضاف أن "كل القرارات متاحة امام اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للسيطرة على الوباء او تطبيق حتى مناعة القطيع مع استمرار عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي".

وتابع العبادي أن "اعادة فتح المطاعم والمدارس في الوقت الحالي صعب جدا لانها ستتحول الى بؤرة لانتشار الفيروس ما يرفع من مستوى الاصابات المسجلة يوميا".

وطبقت دول أوربية ’’مناعة القطيع’’ في اطار اجراءاتها لإعادة الحياة الى طبيعتها نتيجة تعطل الحياة بسبب خطر فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، توقع عضو خلية الازمة النيابية، عباس عيلوي، الإثنين، 31 آب، 2020، عودة المدارس والجامعات والحياة إلى طبيعتها في الايام المقبلة، خصوصا بعد التجمعات الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات العراقية في زيارة عاشوراء.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بخصوص عودة المدارس والجامعات والصلوات في المساجد، مع استمرار الاصابات اليومية بفيروس كورونا، لكننا نتوقع اصدار هكذا قرارات قريباً لغرض عودة الحياة الى طبيعتها".

واضاف أن "اصدار هكذا قرارات يتطلب تشديدا بالاجراءات الوقائية، لأنها الوحيدة التي تمنع ارتفاع الاصابات وتدفع الى اتخاذ المزيد منها من اجل عودة الحياة الى طبيعتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طبقته دول أوروبية.. ترجيحات بقرار عراقي جديد في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طبقته دول أوروبية.. ترجيحات بقرار عراقي جديد في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).