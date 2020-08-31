الصدر يصدر توجيهاً بشأن تشييع المرياني

2020/08/31 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 31 آب، 2020، توجيهاً بشأن تشييع القيادي البارز في سرايا السلام، ناجي المرياني، بعد وفاته بفيروس كورونا هذا اليوم.

وقال الصدر في منشور على صفحة المقرب منه صالح محمد العراقي، بفيسبوك، إنه "نسأل الله ان يتغمد اخانا ناجي المرياني برحمته الواسعة وان يغفر له ذنبه، ونسال الله الصبر والسلوان لعائلته الكريمة".

واضاف قائلا :"ادعو المؤمنين لعدم تشييعه الى النجف الاشرف في هذا الظرف الصحي الطارئ وفي ذلك ثواب لنا وله ولكم، كما ان الامر لا يخلو من اشكال فقهي وشرعي فنرجوا الالتزام بالاوامر".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر ، الاثنين (31 آب 2020)، بان قياديا بارزا في سرايا السلام توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القيادي البارز في سرايا السلام ومسؤول قاطع سامراء سابقا (ناجي المرياني) توفي اثر اصابته بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "المرياني توفي بعد اصابته بالفيروس لمدة 4 ايام".

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