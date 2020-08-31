الصدر يعزي عائلة قيادي في التيار الصدري توفي بكورونا ويدعو الى عدم تشييعه

2020/08/31 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعازيه الى عائلة القيادي في التيار ناجي المرياني الذي توفي بعد اصايته بكورونا، داعيا الى عدم تشييعه في النجف .وجاء في نص تعزية الصدر :بسمه تعالىنسأل الله ان يتغمد اخانا ناجي المرياني برحمته الواسعة وان يغفر له ذنبهونسال الله الصبر والسلوان لعائلته الكريمة وادعو المؤمنين لعدم تشييعه الى النجف الاشرف في هذا الظرف الصحي الطارئ وفي ذلك ثواب لنا وله ولكم كما ان الامر لا يخلو من اشكال فقهي وشرعي فنرجوا الالتزام بالاوامر...



وشكرا لكم./انتهى

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