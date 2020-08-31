الكاظمي يترأس اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية/موسع

2020/08/31 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي .وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتب الكاظمي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه, سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع إستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها ".واضاف البيان, ان الاجتماع تناول ايضا وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة ".و أكد الكاظمي خلال الاجتماع أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل ".كما شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة , على وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء"./انتهى2

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