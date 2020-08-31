مقترح دولي لبناء مدرسة مختصة بدراسة تأهيل التراث والآثار في العراق

2020/08/31 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الإثنين مع وفد مؤلف من سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث وممثل منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العراق باولو فونتاني عددا من المشاريع المشتركة على رأسها إعادة إعمار المدينتين القديمتين في الموصل والبصرة.وقال روث / حسب بيان للوزارة / ان الاتحاد الأوروبي يسعى لمساعدة العراق بحفظ ثقافته وهويته الثقافية، وأن تتم إعادة إعمار وتأهيل التراث الذي تضرر إثر العمليات الإرهابية كونه يمثل تراثاً عالمياً إلى جانب كونه تراثاً عراقياً.وتم الاتفاق بين سفير الاتحاد الأوروبي ووزير الثقافة على زيارة المدينة القديمة في البصرة معاً للوقوف على تطورات العمل الجاري والتأكيد على ضرورة الاستمرار من أجل تحقيق نتائج ملموسة.بدوره استعرض فونتيني نشاطات منظمة اليونسكو في العراق، التي شملت جامع النوري والمنارة الحدباء والبيوت التراثية والكنائس في الموصل، فضلاً عن بناء عدد من المدارس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، وتوظيف كوادر هندسية عراقية لتدريبهم وتطوير مهاراتهم إلى أعلى المستويات الممكنة لخلق جيل جديد من المهندسين والمعماريين والأركيولوجيين، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم في خضم عمليات التأهيل والإعمار، مشيراً إلى أن عملية تأهيل المدينة القديمة في البصرة ستشمل إلى جانب تأهيل عدد من البيوت التراثية صيانة قناة العشار المائية.من جهته، أكد وزير الثقافة ضرورة تحقيق شيء من التقدم المرئي في العمل، ووضع مخطط زمني لتنفيذ مراحل التأهيل ومراقبتها وفق هذا المخطط، مستدركاً بالقول "أنا أشعر بالتفاؤل ونحن مستعدون لتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية أمام العمل".وحول تلكؤ العمل، أوضح فونتاني أن أزمة فايروس كورونا أخرت العمل من 3 – 4 أشهر، كما أعاقت وصول الخبراء الدوليين المسؤولين عن دراسة جيولوجية أرض المنارة الحدباء وتأمين أساساتها، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل الشواخص التراثية والأثرية عملية دقيقة ومعقدة.وأضاف أن اليونسكو يعمل على نشر تطورات العمل بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي لاطلاع وتطمين المجتمع المحلي على ديمومة العمل، وتوفير اليد العاملة المحلية.وعرض فونتاني مقترح مشروع لبناء مدرسة مختصة بدراسة تأهيل التراث والآثار في العراق، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المدارس لا تتواجد سوى في الولايات المتحدة وإيطاليا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح دولي لبناء مدرسة مختصة بدراسة تأهيل التراث والآثار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح دولي لبناء مدرسة مختصة بدراسة تأهيل التراث والآثار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).