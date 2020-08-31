2020/08/31 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، الاثنين، على ضرورة فرض العقوبات الصارمة على المسيئين للأجهزة الأمنية ، مشددا على ضرورة الإسراع بوضع جدول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يعلن موقفه من بيان رئيس الوزراء العراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يعلن موقفه من بيان رئيس الوزراء العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).