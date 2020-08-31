2020/08/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يشيد بالمساهمين في تأمين زيارة عاشوراء ويتوعّد المتجاوزين على الأجهزة الأمنية قوى سياسية تدعم خطوات الكاظمي فرض هيبة الدولة والتحقيق بقضايا الفساد بغداد – الزمان أعرب سياسيون وقوى سياسية عن تأييدهم للخطوات التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمته بمناسبة عاشوراء، الرامية الى فرض هيبة الدولة وحصر […]

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