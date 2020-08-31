2020/08/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: إرساء بنية تحتية متينة وتطوير الطرق من مهماتنا الرئيسة اربيل – فريد حسن تفقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مشروع إنشاء الطريق السريع المزدوج أربيل – دهوك (كوبال).وأطلع على سير الأعمال واستمع عن قرب إلى شرح من الملاكات المنفذة للمشروع الذي يعد واحداً من المشاريع الإستراتيجية والذي سيوفر […]

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