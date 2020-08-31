2020/08/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ 20 شخصاً حاصرتهم النيران داخل بناية في الكرادة بغداد – الزمان اعلنت مديرية الدفاع المدني عن انقاذ 20 مواطنا من حادث حريق بناية في الكرادة ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 20 مواطنا من بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كعيادات […]

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