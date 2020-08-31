مقتدى الصدر ينعى المرياني ويدعو لعدم تشييعه إلى النجف نظراً للظرف الصحي

2020/08/31 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القيادي في سرايا السلام ناجي المرياني، والذي توفي اليوم بعد إصابته بفايروس كورونا.



وطلب الصدر في بيان مقتضب اطلع عليه "ناس" عدم تشييع المرياني إلى النجف، نظراً للظرف الصحي المتعلق بتفشي الوباء.

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