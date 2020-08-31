فيديو.. القبض على مصرية تعاركت مع ضابط شرطة

2020/08/31 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى تدخل بالأيدي بين مستشارة بالنيابة الإدارية وضابط شرطة في إحدى المحاكم المصرية.

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