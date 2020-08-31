وصول ماكرون إلى بيروت بثاني زيارة في أقل من شهر

2020/08/31 | 21:22 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية:الفرات نيوز} وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إلى لبنان للمرة الثانية خلال أقل من شهر.





وتوجه ماكرون فور وصوله إلى بيروت إلى منزل المطربة الشهيرة فيروز وسيحتسي معها فنجان قهوة.

وهذه ثاني زيارة لماكرون الى لبنان في أقل من شهر بعد تفقده مطلع آب الجاري العاصمة بيروت عقب الانفجار المهول للمرفأ.

ومن المرجح ان يطرح الرئيس الفرنسي مبادرة سياسية وورقة اصلاحات.

كما من المقرر ان يزور ماكرون العراق عقب زيارته الى لبنان الاربعاء المقبل.

وفاء الفتلاوي

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