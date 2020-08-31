عشية الإمتحانات.. التربية تصرح عن نوعية الأسئلة الموضوعة لطلبة السادس الإعدادي

2020/08/31 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استعدادتها لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي يوم غد، مؤكدة انها وضعت اسئلة راعت فيها وضع الطلبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (31 اب 2020)، إن "وزارة التربية أنهت جميع الاستعدادات للامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي"، لافتا إلى أن "الوزارة وضعت الأسئلة بشكل يلائم وضع الطلبة في الظروف التي مروا بها".

وأضاف، أن "هنالك تعاون الوزارات الساندة لوزارة التربية مثل الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي فضلا عن التعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني من أجل أن تكون الامتحانات على أفضل المستويات"، مبينا أن "يوم غد الأول من أيلول ستنطلق الامتحانات الخاصة بالمرحلة الإعدادية التطبيقي وبعدها سيكون أيضا امتحانات بقية الفروع بشكل متسلسل".

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