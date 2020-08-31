ماكرون يصل لبيروت

2020/08/31 | 21:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل الى بيروت مساء اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارة الى لبنان.

وكان باستقباله في المطار الرئيس اللبناني ميشال عون وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

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