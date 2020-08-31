الرئيس الفرنسي ماكرون يصل إلى بيروت

2020/08/31 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن النيابية تستضيف وزير الدفاع

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن استضافة وزير الدفاع والقيادات الامنية في الوزارة، لبحث إمكانية دعم الدفاع الجوي، فيما أكدت قرب تشريع قانون الجرائم المعلوماتية.

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