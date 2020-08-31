أسطول البلطيق الروسي يعترض 4 طائرات تجسس أجنبية

2020/08/31 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اعترضت مقاتلة “سو-27” تابعة لأسطول البلطيق الروسي اليوم الاثنين، 4 طائرات تجسس أجنبية اقتربت من أجواء روسيا فوق بحر البلطيق.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طاقم المقاتلة حدد أن الطائرات هي طائرة استطاع أمريكية RC-135، وطائرة استطلاع سويدية “غولفستريم”، وطائرة استطلاع دنماركية “تشالنجر”، إضافة إلى طائرة دورية ألمانية من نوع “أوريون Р-3С”.

وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بعد أن أبعدت الطائرات الأجنبية ومنعت اقترابها من أجواء روسيا.



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