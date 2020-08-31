2020/08/31 | 21:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الإثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ343 الجديدة التي سجلت اليوم بفيروس كورونا المستجد.وقال الحجامي، في بيان، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 343 موزعة كالآتي:-أبو غريب 7ابو دشير 4الاعلام 2البياع 10التاجي 9التراث 2الحارثية 1الحرية 13الخطيب 7الدورة 29الدولعي 6الرحمانية 2سويب 2السيدية 4الشرطة الخامسة 4الشرطة الرابعه 2الشعلة ——— 15الصالحية 1الطارمية 8الطوبجي 1العامرية 5العطيفية 1الغزالية 14القادسية 10الكاظمية 28الكرخ 2اللطيفية 1المحمودية 43المشاهدة 2المنصور 7المواصلات 4الوشاش 2اليرموك 14اليوسفية 5حي الجامعة 4حي الجهاد 17حي الخضراء 5حي العامل 11حي العدل 15سبع البور 4شارع حيفا 1كرادة مريم 1ناحية الرشيد 1سكنة جانب الرصافة 12محافظة الانبار 1محافظة النجف 1محافظة كربلاء 1”.ولفت، إلى أن “حالات الشفاء الجديدة 436، والوفيات حالة واحدة”.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تباشير الخلاص”: “حصيلة استثنائية” يحققها الكرخ بالشفاء من كورونا… الوفيات الى اقصى مستوى في اسبوع!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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