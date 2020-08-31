اخراج افعى بطول متر من فم سيدة (فيديو)

2020/08/31 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكن فريق من الاطباء الروس، الاثنين، من اخراج افعى بطول متر من فم سيدة تسللت الى جوفها وهي نائمة.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم (31 اب 2020)، أن "الأفعى دخلت إلى فم السيدة حينما كانت نائمة في حديقة منزلها".

ونقلت السيدة إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لسحب الأفعى من جوفها.

ويظهر فيديو عملية اخراج الافعى كيف اندفعت ممرضة شاركت في الجراحة من وراء طاولة العمليات مفزوعة من المشهد.

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