الكاظمي يصدر مجموعة توصيات بشأن عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية

2020/08/31 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، مجموعة توصيات بشأن عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، ان "رئيس الوزراء، ترأس اجتماعا ضم عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية" .

وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع إستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها".

وتابع، كما "تناول الاجتماع وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقا لأسس علمية حديثة".

وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، "على أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل".

كما شدد على "وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء".

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