2020/08/31 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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التربية توضح الموقف بشأن العام الدراسي المقبل وتؤكد: لن يقطع الانترنت بإمتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية توضح الموقف بشأن العام الدراسي المقبل وتؤكد: لن يقطع الانترنت بإمتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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