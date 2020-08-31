الصحة العراقية تدلي بأول موقف حول ما رافق احياء الشعائر من تجمعات وتطرح توقعاتها

2020/08/31 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الصحة – د.سيف البدر – مقابلة متلفزة

المرجعية الدينية كانت واضحة وشددت على الالتزام باجراء الشعائر عبر ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي

عدد غير قليل من المجالس والمواكب التزموا بالوقاية

كثيرون ممن أحيوا مراسم عاشوراء التزموا بارتداء الكمامة والوقاية الشخصية وأيضاً هناك من لم يلتزموا وهناك فترة حضانة للفيروس وإن حدثت عدوى فإن نتيجتها ستظهر خلال أيام من يومين إلى أسبوعين ولا يمكن الحديث عن نتائج حالياً

عند الهرولة يتسارع نفَسْ الإنسان ولا اعتقد ان من هرولوا بركضة طويريج ارتدوا الكمامة ونأمل عدم حدوث عدوى

منذ أسابيع كانت هناك توجيهات وتثقيف للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إحياء الشعائر

نحترم مشاعر الناس وقناعاتهم ونعتقد غن حفظ الارواح واجب على الجميع بالالتزام باجراءات الوقاية

وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع كل الإحتمالات وهيأت 8 الاف سرير وستفتتح مراكز جديدة ومختبرات

حالياً عدد الأسرة أكثر من الحاجة لكننا وضعنا احتمال الأسوأ لإستقبال الاعداد الكبيرة

إذا كان هناك شخص واحد مصاب من الممكن ان ينقل العدوى لكثير إن كان حاضراً بأحد التجمعات

الكمامة لا تكفي وحدها للوقاية ، إذ يجب الالتزام بالتباعد والاجتماعي

خطة زيارة الأربعين ستشمل عدة وزارات وخلال أيام ستنهي وزارة الصحة ستنهي جميع استعدادتها

من غير الممكن لأية جهة صحية ان تتعامل مع كورونا بنجاح دون تعاون المواطنين

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