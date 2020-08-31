الثالث عشر من الشهر المقبل.. بداية الدوري الاسباني ..وذهاب الكلاسيكو 25 من تشرين الاول المقبل

2020/08/31 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أجريت اليوم قرعة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لموسم 2020-2021 المقرر ان يبدا في 13 من الشهر المقبل.وأسفرت قرعة الليغا للموسم الجديد عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على استاد /كامب نو/ في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ومباراة الفريقين في الدور الثاني في مدريد في 11 نيسان 2021./انتهى3

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