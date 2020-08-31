الخارجية الأردنية ترحب باتفاق جوبا للسلام

2020/08/31 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية اليوم في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.وأكدت الخارجية الأردنية في بيان صحفي أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني في النمو والازدهار.كما أكدت وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال، مشيدة بجهود جميع الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية، كما ثمنت جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق./انتهى

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