عبدالله الخربيط : العودة الفاعلة للعراق دوليا بحاجة الى توافق سياسي داخلي شامل

2020/08/31 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عبدالله الخربيط ان العودة الفاعلة للعراق دوليا بحاجة الى توافق سياسي داخلي شامل بدعم شعبي كبير.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العراق لازال ساحة للتدخلات الخارجية وانهاء هذا الامر بحاجة لموقف سياسي داعم لاجراءات الحكومة .واضاف الخربيط ان : الزيارات الخارجية لرئيس الوزراء لازالت ضمن نطاق المؤيد والرافض من قبل القوى المختلفة سياسيا وشعبيا وهذا الامر يؤخر العودة الفاعلة للعراق الى الساحة الدولية./انتهى3

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