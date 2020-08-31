2020/08/31 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيبر: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل العاصمة اللبنانية بيروت

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