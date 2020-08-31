25 اكتوبر موعد لاقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

2020/08/31 | 21:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أجريت اليوم الاثنين ، قرعة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لموسم 2020-2021 المقرر ان يبدا في 13 من الشهر المقبل.

وأسفرت قرعة الليغا للموسم الجديد عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على استاد /كامب نو/ في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ومباراة الفريقين في الدور الثاني في مدريد في 11 نيسان 2021.

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