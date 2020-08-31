التربية توضح موقفها من العام الدراسي المقبل

2020/08/31 | 22:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اوضح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الإثنين، 31 آب، 2020، الموقف بشأن العام الدراسي المقبل، فيما أكد أن خدمة الانترنت لن تنقطع هذا العام بإمتحانات السادس الإعدادي.

وقال فاروق في مقابلة متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “وزارة التربية لم تتخذ حتى الان اي قرار يخص العام الدراسي المقبل من ناحية حضور الطلبة كلياً أم جزئياً”، مبينا أن “هكذا قرار يتوقف على الموقف الوبائي”.

واضاف أنه “من الصعب تطبيق التباعد الاجتماعي بالنسبة لطلبة الابتدائية لإنهم صغار وربما يكونوا غير مدركين لمستوى الخطر”، لافتا إلى أن “امتحانات السادس الاعدادي ستبدأ غداً والوزارة أكملت جميع استعدادتها بهذا الشأن من ناحية الاجراءات الوقائية”.

وبين أن “وزارة التربية سمحت للطلبة ممن يعتقدون إنهم غير مهيأين لاداء امتحان الدور الاول باداء الإمتحان في الدور الثاني”، مشيرا إلى أن “خدمة الانترنت لن تقطع في امتحانات السادس الاعدادي التي ستبدأ غداً”.



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