“ثورة صناعية”… العراق يفتتح 6 مصانع جديدة ويستعد لـ 4 اخرى خلال ايام.. كيف وأين!

2020/08/31 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، تأكيدها السعي لإعادة إعمار بعض المصانع في محافظة نينوى خلال الفترة المقبلة.وذكر بيان للوزارة، ان عملية الاعمار ستكون ضمن الخطط المتوسطة المدى التي أعدتها لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة في عموم البلاد من خلال الإقتراض من الشركات الشقيقة الرابحة في ظل عدم توفر التخصيصات والموازنات اللازمة لإعادة الإعمار .واوضحت انها تمكنت من إعادة تشغيل وإفتتاح 6 مصانع في بغداد وبعض المحافظات بعد أن كانت متوقفة لأسباب كثيرة وتحتاج إلى أعمال تأهيل بنسب لا تزيد عن30 بالمئة، فيما كشفت عن البدء بخطى حقيقية لإعادة إعمار المصانع في نينوى منها مصنـع نسيج الموصل ومعمـل السكر في الموصل ومصنـع ألبان الموصل.واوضحت الوزارة، انها مستمرة بمفاوضاتها مع الشركة المستثمرة لمصنع أدوية نينوى لتذليل المشاكل وحل الخلافات قريباً تمهيداً للشروع في إعادة إعمار المصنع ، مؤكداً دعم الحكومة الحالية لإعادة إعمار البنى التحتية في محافظة نينوى .

يشار الى ان وزارة الصناعة والمعادن قالت في 18 آب المشارف على الانتهاء، كشفت عن نسبة الإنجاز في خطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مبينة اعدادها خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتضمن إعادة افتتاح عدد كبير من المصانع خلال النصف الأول من 2021، لاسيما أن نسبة الإنجاز فيها بلغت أكثر من 75 بالمئة .

اريد ان ارى في الموصل– معمل النسيج بكامل طاقته الانتاجية– معمل السكر والخمير – مصنع جابر بن حيان – سايلو الموصل – قوافل الحنطة والشعير وهي تدخل الموصل – مخازن البطاطا المبردة– معمل الالبان بكامل طاقته– معمل كبريت المشراق بكامل طاقته– جسور الموصل– مصانع المواد الغذائية pic.twitter.com/hoEAJdwyf6

— Tahany Saleh (@tahanysaleh4) May 1, 2020

وأضافت: ان هناك نحو 75 مصنعاً متوقفاً بعموم العراق تعود أسباب توقف العمل فيها إلى وجود نقص بمعداتها أو أعطال في مكائنها، فضلاً عن تعرض البعض منها للدمار أو مشيرة الى انها بصدد افتتاح مصنع متخصص بمنظومات الري المحورية، بالاعتماد على “الهايدروليك سيستم” وليس المنظومات الكهربائية كما هو متبع في معظم الدول، ما يعطيها ميزات للعمل في أصعب الظروف.

صناعة الألبان حيث يوجد مصنع لإنتاج مختلف أنواع الألبان ومشتقاتها في منطقة أبي غريب في الجهة الغربية من بغداد، وكذلك توجد مَصانع أخرى في مناطق عدة مثل نينوى ومعمل في البصرة والجزيرة وبابل،ولكنّ المشكلة أنّ إنتاج هذه المصانع لا يكفي سوى 15%من حاجات الدولةومن الصّناعات

— 🇮🇶THULFIQAR (@THULFIQ78898065) July 18, 2020

🔻اخبار حلوة

🛑10 مصانع تعود للعمل في اقضية ونواحي محافظة #نينوى بعد توقف استمر 4 اعوام

🟠مصانع السمنت عدد 2 في بلدة بادوش🟠المشروبات الغازية والعلاجات الطبية بقضاء الحمدانية القيارة والشورى🟠مصنع السكر والزيوت في ناحية تل عبطة🟠الرز🟠الالبان🟠العلاجات العقارية الطبية

— Ahmed Fadhil – أحمد فاضل (@ahmed89fa) August 20, 2020

ومن جانبه محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريحات صحفي الاربعاءر من عشرة مصانع باشرت الاربعاء اعمالها بعد الانتهاء من إعمارها وترميمها بالكامل في اقضية ونواحي المحافظة”، مشيرا الى أن “أغلبها يعود لإنتاج السمنت والعلاجات العقارية الطبية والسكر والزيت والرز والالبان وغيرها”.

1/3"#احيوا_مصانع_نينوى"لو تمت اعادة تاهيل مصانع نينوى واستحداث اخرى بكل تفرعاتهالانتهت حتما مشكلة البطالةولوفرت فرص عمل كريمة لكل انسان في نينوى :_1- مصنع السكر لوحده قادر على توضيفاكثر من 4000 عامل, الان هو اطلال كما في ال(صورة) pic.twitter.com/IdvatbzOnD

— ✪ Aws Ibrahim (@AwsIbrahim1) February 8, 2019

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