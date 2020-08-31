واشنطن: سنمنع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران

2020/08/31 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم منع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران.وقال بومبيو في تصريح نقلته إذاعة WMAL-FM، إن “إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة ل‍إيران هي الصين، وهي ستكسب أموالا كبيرة بفضل ذلك.



وأنا على قناعة بأن الصين ستشتري بعض الأنظمة من إيران.



وعلينا منع حدوث ذلك”.

وأضاف بومبيو أنه إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على “تحمل المسؤولية”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما “سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران”.

كما وصف بومبيو إيران والصين بأنهما “أكبر منتهكين حقوق الإنسان”.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران، لكن المجلس رفض الطلب الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

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