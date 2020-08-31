بعد توقف لسنوات..العمل تطلق مستحقات الحماية الإجتماعية في نينوى وتهيء لمشروع كبير

2020/08/31 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، إطلاق حصة محافظة نينوى من اموال مستحقي الحماية الاجتماعية وعددهم أربعة آلاف أسرة، كانت متوقفة سابقا.

وذكر بيان للوزارة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (31 اب 2020)، أن "وزير العمل أجـرى زيارة ميدانية إلى دوائر الوزارة وأقسامها في نينوى يرافقه مدير عام العمل والتدريب المهني رائد جبار ناهض للاطلاع على آلية عملها واحتياجاتها".

ووجه الركابي بإكمال جميع متطلبات المنظومة الاجتماعية في الدوائر والأقسام من خلال توفير الأماكن المناسبة والمواد اللوجستية فيها والنظر في احتياجات الموظفين، مشيرا إلى أن المحافظة بحاجة إلى اهتمام يتناسب مع الظروف التي مرت بها جراء الحرب مع عصابات داعش وما خلفته من حالات اجتماعية تستوجب بذل جهود كبيرة لرعايتها".

كما أشار الركابي إلى دور الباحث الاجتماعي في تشخيص الحالات المستحقة - بشكل فعلي - للامتيازات التي تمنحها الوزارة ليتسنى إقصاء المتجاوزين، لافتا إلى أن الوزارة باشرت بإجراء تقاطع البيانات للمتقاضين لإعانة الحماية الاجتماعية لكشف مزدوجي الرواتب والقيام بالإجراءات المناسبة لاسترجاع الأموال منهم ومنحها لمستفيدين جدد".

ووجـه وزير العمل بتخصيص قطع أراض لإنشاء مجمعات تسويقية وتوزيعها بين المواطنين العاطلين عن العمل بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء لإنشاء مجمعات تسويقية لتوفير فرص العمل والمساعدة في الاستفادة من القروض التي تمنحها الوزارة".

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