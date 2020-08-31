دائرة البيطرة ترصد حالات من الغش التجاري للدجاج المحلي

2020/08/31 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة رصد حالات من الغش التجاري للعلامات التجارية للدجاج المحلي .وقال مدير عام دائرة البيطرة د.



ثامر حبيب حمزة في بيان ان : قسم المجازر التابع لدائرته شكل عدة لجان للرقابة والتفتيش في الاسواق المحلية لمحافظة بغداد ، واستطاعت هذه اللجان ضبط العديد من حالات الغش التجاري لعلامات تجارية لدجاج محلي حيث تبين ان هذه المنتجات غير خاضعة للفحص الصحي البيطري ولم تؤشر لدى قسم المجازر في دائرة البيطرة كأنتاج محلي خاضع للشروط و المواصفات القياسية العراقية مما يضعها ضمن شبهات الغش التجاري .و اضاف ان هذه اللجان الرقابية المشكلة في دائرته تعمل تطبيقا ً للتعليمات رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٩٠ الصادرة بموجب قانون ذبح الحيوانات رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٢ .و أشار الى ان عدد العلامات التجارية لهذه المنتوجات من الدجاج المحلي بلغ ٢٧ علامة تجارية لشركات لم تؤشر لدى دائرة البيطرة.و أوضح حمزة ان دائرته اتخذت الاجراءات اللازمة من خلال ابلاغ دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة باعتبارها الدائرة المعنية حيث ارسلت لها قائمة باسماء العلامات التجارية للمنتوجات من الدجاج المحلي كونها الجهة المخولة لمتابعة الموضوع واتخاذ مايلزم بشأنه./انتهى3

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