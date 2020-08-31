استشهاد مدني واصابة اخر بهجوم ارهابي في المقدادية بديالى

2020/08/31 | 22:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

استشهد مدني واصيب اخر، بجروح، الاثنين، بهجوم ارهابي على قضاء المقدادية في ديالى

وذكر رئيس مجلس قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة عدنان التميمي، لـ /المعلومة/، ان “مدني استشهد واصيب اخر بجروح بهجوم ارهابي على منزل في قرية نسيم جنوب قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة”.

واوضح ان “الاجهزة الامنية بدات عملية تمشيط وتعقب في محيط منطقة الحادث”.



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