الصدر ينعى المرياني ويمنع تشييعه إلى النجف

2020/08/31 | 22:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المرياني إثر إصابته بفيروس "كورونا"

الترا عراق - فريق التحرير

توفي القائد السابق لعمليات سرايا السلام في سامراء ناجي المرياني، الإثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيان نعي، 31 آب/أغسطس، قال فيه "نسأل الله أن يتغمد اخانا ناجي المرياني برحمته الواسعة وأن يغفر له ذنبه، ونسأل الله الصبر والسلوان لعائلته الكريمة".

وأضاف الصدر، "ادعو المؤمنين إلى عدم تشييعه الى النجف في هذا الظرف الصحي الطارئ وفي ذلك ثواب لنا وله ولكم، كما أن الأمر لا يخلو من إشكال فقهي وشرعي فنرجو الالتزام بالأوامر".

وسرايا السلام هي قوات تابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تنخرط بعض ألويتها ضمن الحشد الشعبي، فيما تتركز مهامها في مدينة سامراء.

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