أربيل: اعتقال سيدتين مختصتين بالاحتيال على سائقي السيارات الفارهة!

2020/08/31 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، الاثنين، عن القاء القبض على امرأتين متهمتين بالاحتيال وسرقة مبالغ مالية عن طريق الاحتيال على سائقي السيارات الفارهة على الطريق الرئيس بين محافظتي اربيل و نينوى.





وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 اب 2020)، ان "المفارز الامنية القت القبض على امرأتين متهمتين بالاحتيال وسرقة مبالغ مالية تقدر باكثر من ثمانية ملايين دينار وذلك عن طريق الاحتيال على سائقي السيارات الفارهة علي طريق الرئيسي بين محافظتي اربيل و نينوى".

واضافت المديرية انه "تم اعتقال المتهمتين من قبل عناصر دائرة مكافحة الاجرام/ مكتب الشمال التابع للمديرية العامة لشرطة اربيل وفي حوزتهن المبالغ المالية المسروقة والبالغة (8.550000) ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين الف دينار عراقي".

وأشار البيان الى ان "المتهمتين يحملن اسماء (چ.ف) و (س.ف) وقمن بجمع المبلغ من خلال ثلاثة عمليات سرقة واحتيال"، موضحاُ ان "قاضي التحقيق أمر بفتح الأوراق التحقيقية لهن وايقافهن حسب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي".

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