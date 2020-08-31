أدوية ومواد مسرطنة.. هل جعلت الصين إقليم شينجيانغ حقلا للتجارب؟

2020/08/31 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بأن السلطات الصينية تجبر العديد من سكان إقليم، شينجيانغ، الواقع في شمال غرب البلاد، وتقطنه أغلبية مسلمة، على تناول أدوية ضد فيروس كورونا المستجد رغم أن فعاليتها غير مؤكدة، فضلا عن استهدافهم بإجراءات إغلاق تعسفية

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