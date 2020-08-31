2020/08/31 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} نجح أطباء مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة الطب ببغداد في استخراج جسم غريب من معدة مريض باستخدام الناظور.





وبحسب بيان لاعلام مدينة الطب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الكادر الطبي في مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في دائرة مدينة الطب نجح في استخراج جسم غريب عبارة عن {واير تأسيس كهرباء طوله حوالي 25 الى 30 سم} من داخل معدة مريض وذلك عن طريق استخدام الناظور وبدون أي تداخل جراحي أو تخدير".

وأشار البيان الى ان "الكادر الطبي الذي أنجز العملية ترأسه الدكتور الاخصائي محمد هادي الركابي اخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والدكتور مصعب مدني إخصائي أمراض الباطنية بورد جهاز هضمي والمعاون الطبي محمد عبد السادة ومعاون طبي آية علي و تمت العملية بنجاح والمريض الان بصحة جيدة".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إخراج جسم غريب غير متوقع من بطن مريض في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إخراج جسم غريب غير متوقع من بطن مريض في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).