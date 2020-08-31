عبد الغني الأسدي: كركوك تمثل عراقا مصغراً ومثالاً حيا للتعايش السلمي

2020/08/31 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للوقوف على آخر المستجدات والخطط الأمنية في محافظة كركوكن، تفقد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي عددا من الدوائر الحكومية والأمنية.

وقال الأسدي ان كركوك تمثل عراقا مصغرا ومثالا حيا للتعايش السلمي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التعاون بين المواطن ورجل الأمن، لا سيما تبادل المعلومات الدقيقة وتغذية الأجهزة الأمنية بتلك المعلومات لتكون المعالجة أسرع للأهداف والخلايا الإرهابية النائمة.

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