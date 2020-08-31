كم سيكون عمرك على الكواكب الأخرى؟

2020/08/31 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تتنوع الكواكب في نظامنا الشمسي بشكل لا يصدق، بدءا من كوكب الزهرة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 471 درجة مئوية، إلى نبتون، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 201 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى اختلافات درجات الحرارة، فإن للكواكب أيضا حركات مختلفة، ما يعني أن طول اليوم والسنة مختلفان تماما عما هو على الأرض.

واستنادا إلى ذلك، قام فريق من متحف الإكسبلوراتوريوم الأمريكي، بإنشاء آلة حاسبة تتيح معرفة عمر البشر على الكواكب الأخرى.

وما عليك سوى إدخال تاريخ ميلادك، وستكشف الآلة الحاسبة عن عمرك بالأيام والسنوات، وكذلك موعد عيد ميلادك القادم، هنا.

على سبيل المثال، عندما يكون عيد الميلاد هو 4 يناير 1992، هذا يعني أن الشخص يبلغ من العمر 28 عاما هنا على الأرض.



ومع ذلك، في عطارد، سيكون عمره 118.9 عاما وسيكون عيد ميلاده القادم في 1 سبتمبر 2020 ، بينما في نبتون سيكون عمره 0.17 عاما فقط، وسيكون عيد ميلاده القادم في 11 أغسطس 2240!.

ولفهم سبب حدوث ذلك، من المفيد معرفة كيفية تحديد اليوم والسنة فعليا.

وأوضح متحف الإكسبلوراتوريوم (Exploratorium): “إن الأرض تتحرك.



في الواقع، عدة حركات مختلفة دفعة واحدة.



وهناك نوعان من الأشياء التي تهمنا على وجه التحديد.



أولا، تدور الأرض حول محورها، مثل قمة دوارة.



وثانيا، الأرض تدور حول الشمس، مثل كرة حبل في نهاية سلسلة تدور حول القطب المركزي”.

ويتم تحديد اليوم من خلال الوقت الذي يستغرقه دوران الأرض على محورها.

قال المتحف: “لا توجد قواعد تحكم معدلات دوران الكواكب، كل هذا يتوقف على مقدار الدوران في المادة الأصلية التي دخلت في تكوين كل منها.



فللمشتري العملاق الكثير من الدوران، حيث يدور مرة واحدة على محوره كل 10 ساعات، بينما يستغرق كوكب الزهرة 243 يوما للدوران مرة واحدة”.

وفي الوقت نفسه، فإن دوران الأرض حول الشمس هي الطريقة التي نحدد بها العام.

وأضاف متحف الإكسبلوراتوريوم: “بينما تستغرق الأرض 365 يوما لإنشاء دائرة واحدة، فإن أقرب كوكب، وهو عطارد، يستغرق 88 يوما فقط.



ويستغرق بلوتو البعيد 248 عاما لدورة واحدة”.



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