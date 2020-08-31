رأس المال: الفصل الخامس عشر (67) التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة - كارل ماركس

2020/08/31 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل العيش الضرورية المعتادة التي يحتاجها العامل الوسطي.



إن كتلة وسائل العيش هذه تكون معطاة في أي حقبة معينة وفي أي مجتمع معی-;-ن، رغم أن شكلها قد يختلف، ويمكن اعتبارها، لذلك، مقداراً ثابتاً.



فما يتغير هو قيمة هذه الكتلة فحسب.



علاوة على ذلك، ثمة عنصران آخران يشتركان في تحديد قيمة قوة العمل.



العنصر الأول، هو نفقات تطوير هذه القوة، التي تتبدل بتبدل نمط الإنتاج ......





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