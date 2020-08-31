شكوك الارتياب - مصطفى محمد غريب

2020/08/31 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب عسى عقلي إذا ما ابتلى به صدق الوفـــــــاء لهُ ثوابْ لــــهُ بين الضلوع من العتاب فهل قـــــــــام التلاقي بالعتاب وان كــــــــان التلاقي بالمآقي ففي عقلي شــكوك الارتيابوبي شوقي وحبي فــي وداد ولي خزات جرحٍ في الجواب وبي حسرات من قهر ٍوحزنٍ لواع ......





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