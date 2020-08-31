من بين اهداف زيارته الاطمئنان على صحة فنانة كبيرة.. ماكرون في لبنان

2020/08/31 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، حيث زار لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وسيستهل ماكرون زيارته مساء اليوم الاثنين، بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم.

وقالت السفارة في بيانها إن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير".

وفور وصوله غرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية، قائلا: "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين.



وكما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى بيروت: "علي أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل حكومة مهمة لانقاذ لبنان وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار"، مطالبا بـ"الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة".

ومن المقرر أن يحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.

وظهر الثلاثاء، سيقام لماكرون حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري في بعبدا يتخلله غداء يقيمه الرئيس عون على شرف ضيف لبنان.

كما سيزور ماكرون مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ومساء الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، وسيجتمع مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة.

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