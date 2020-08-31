الخارجية الاميركية.. نعتزم منع تجارة الاسلحة بين هاتين الدولتين

2020/08/31 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت الخارجية الاميركية، الاثنين، على عزم الولايات المتحدة منع تجارة الاسلحة بين الصين وايران.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، اليوم (31 اب 2020)، إن "إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة لإيران هي الصين، وهي ستكسب أموالا كبيرة بفضل ذلك.



وأنا على قناعة بأن ايران ستشتري بعض الأنظمة من الصين، وعلينا منع حدوث ذلك".

واضاف، انه "إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأميركي ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على "تحمل المسؤولية".

وتوقع بومبيو إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران.





وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران، لكن المجلس رفض الطلب الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ا.ح

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