2020/08/31 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعربت وزارة الداخلية عن رفضها الاعتداء على احدى القنوات الفضائية.وذكرت الوزارة في بيان انها تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة.واضاف البيان ان الوزارة وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر باجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين( عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فانها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية .وتابع ان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر .واكدت الوزارة في بيانها انها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية ترفض الاعتداء على احدى القنوات الفضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية ترفض الاعتداء على احدى القنوات الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).