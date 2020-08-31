الداخلية تعلق على حادثة قناة دجلة وترفض الاعتداءات

2020/08/31 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، رفضها الاعتداءات التي طالت قناة دجلة الفضائية في بغداد.

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