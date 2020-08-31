ألمانيا تسمح بعودة جزئية لجماهير كرة القدم

2020/08/31 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (دي أف بي)، الاثنين، أنه سيسمح بالحضور الجماهيري بأعداد قليلة في الملاعب في الدور الأول من الكأس المحلية، اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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