"الشرطة في خدمة الشعب".. ابرز توجيهات رزيج في المؤتمر الامني

2020/08/31 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد::الفرات نيوز} عقد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج، الاثنين، مؤتمرا امنيا موسعاً لتطور اداء الشرطة في خدمة المحافظة.وذكر بيان لمديرية شرطة الانبار، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" رزيج عقد الاجتماع بحضور كل من مدير قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجيه ومدير افواج طوارئ شرطة الانبار ومدير الادارة وممثل قسم امن الافراد في المحافظة بالاضافة الى الضباط والمنتسبين".وقال رزيج، خلال الاجتماع ان" قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية سيكون الواجهة الحضارية لقيادة شرطة الانبار ووزارة الداخلية"، مطالباً" بعكس الصورة والسمعة الطيبة لقيادة الشرطة من خلال تعاملهم في السيطرات الحاكمة التي تعتبر البوابة الرئيسية للمداخل سواء كان للمحافظة او بين الاقضية والنواحي".وتابع البيان" حيث تم التاكيد على عدة توجيهات في هذا المؤتمر أبرزها::-١- التأكيد على تطبيق شعار وزارة الداخلية (الشرطة في خدمة الشعب ) الذي اكد عليه معالي وزير الداخليه المحترم.٢- التأكيد على احترام المواطن وتقديم الخدمه له .٣- التأكيد على العمل وفق النظام العام ووفق المبادئ العامه والمصلحه العامه وعدم التفكير في المصالح الخاصه التي بدورها تعكس الصوره السلبيه لقيادة شرطة الانبار.٤- التأكيد على كافة العاملين في السيطرات الرئيسيه بأن يكونوا من ذوي الشهادات واجراء الاختبارات لهم من اجل وضع رجال امن بالمستوى الذي يليق بسمعة قيادة شرطة الانبار ووزارة الداخليه .٥- التأكيد على التفتيش الدقيق في السيطرات وتسهيل حركة التجار واصحاب الشركات واصحاب المهن وفق الاصول والقوانين والتعليمات وبدون اي مضايقه من خلال العمل بكل مهنيه مما يؤدي الى ازدهار المحافظة في البناء والاعمار والاستثمار وتشغيل الايدي العامله الذي بدوره يؤدي الى القضاء على الجريمه .٦- التأكيد على التفتيش الدقيق والتحري عن الاشخاص المطلوبين والمشتبه بهم من قبل رجال الامن في السيطرات .٧- التأكيد على كافة الضباط والمنتسبين بالعمل بجديه وعدم التهاون في اداء الواجبات وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات القانونيه بحق كل من يؤشر بحقه مؤشرات سلبيه وجلب سمعه غير طيبه الى قيادة شرطة الانبار ووزارة الداخليه .٨- التأكيد على القيافه العسكرية المتكاملة.٩- سيتم دعم هذا القسم بكل مايحتاجونه وتوفير كافة مستلزماته المطلوبه للقيام بواجباتهم على اكمل وجه.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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