البيطرة ترصد الغش التجاري في الدجاج المحلي

2020/08/31 | 22:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة، الاثنين، رصد حالات من الغش التجاري للعلامات التجارية للدجاج المحلي.

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قسم المجازر التابع لدائرته شكل عدة لجان للرقابة والتفتيش في الاسواق المحلية لمحافظة بغداد ، واستطاعت هذه اللجان ضبط العديد من حالات الغش التجاري لعلامات تجارية لدجاج محلي حيث تبين ان هذه المنتجات غير خاضعة للفحص الصحي البيطري ولم تؤشر لدى قسم المجازر في دائرة البيطرة كأنتاج محلي خاضع للشروط و المواصفات القياسية العراقية مما يضعها ضمن شبهات الغش التجاري”.

و اضاف ان “هذه اللجان الرقابية المشكلة في دائرته تعمل تطبيقا ً للتعليمات رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٩٠ الصادرة بموجب قانون ذبح الحيوانات رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٢”.

و أشار الى ان عدد العلامات التجارية لهذه المنتوجات من الدجاج المحلي بلغ ٢٧ علامة تجارية لشركات لم تؤشر لدى دائرة البيطرة.

و أوضح حمزة ان دائرته اتخذت الاجراءات اللازمة من خلال ابلاغ دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة باعتبارها الدائرة المعنية حيث ارسلت لها قائمة باسماء العلامات التجارية للمنتوجات من الدجاج المحلي كونها الجهة المخولة لمتابعة الموضوع واتخاذ مايلزم بشأنه.



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