الرئيس الفرنسي يبدأ زيارته لبيروت بفنجان قهوة مع فيروز

2020/08/31 | 23:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، .

وأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أن الرئيس الفرنسي سيستهل زيارته بلقاء مع السيدة فيروز في منزلها بعيداً عن وسائل الإعلام، وقبل منتصف الليل يلتقي رئيس الوزراء الأسبق سعد الدين الحريري.

وسينتقل الرئيس الفرنسي غداً الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير، ومن ثم زيارة مرفأ بيروت، على أن يعقد لقاء مع مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات “لو تونير”، ولقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا في البناء.

وعند الساعة الواحدة والنصف ظهرا يقام حفل الاستقبال الرسمي في قصر بعبدا، وغداء رسمي يقيمه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس ماكرون، وبعد ذلك زيارة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وسيعقد ماكرون لقاء مع البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، في قصر الصنوبر، ومن ثم لقاء مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين في قصر الصنوبر، ويختتم الزيارة بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون.

وكان الرئيس ماكرون زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، معلناً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وخلف الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت 195 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف مصاب، وشرد أكثر من 300 ألف شخص”.

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