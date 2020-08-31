الاتحاد الأوروبي يهدد أردوغان بعقوبات جديدة / صراع المتوسط بين تركيا واليونان يقترب من الانفجار - رشيد غويلب

2020/08/31 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب يستمر التصاعد في النزاع التركي اليوناني على الغاز المكتشف في بحر ايجه.



وفي هذا السياق شددت انقره على ان استمرار اليونان في توسيع مطالباتها في المياه الاقليمية، ترى فيه تركيا سببا كافيا لاعلان الحرب.



وتساءل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، بحسب وكالة أنباء الأناضول، “إذا لم يكن هذا سببًا للحرب، فماذا إذا؟” وهدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان بقوله: ان “هذا سيكون سببًا للحرب”.



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