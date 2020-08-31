التجارة تصدر توجيهات بشأن البطاقة التموينية 2020-2021

2020/08/31 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة التجارة، الاثنين، فروع التموين بالمباشرة بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية لعامي 2020 – 2021.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، انه "تم توجيه فروع التموين كافة بالشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية الجديدة عن طريق الوكلاء من خلال حضورهم الى الفرع التمويني مستصحبين معهم مستمسكات العوائل (نسخ مصورة) اذ يتم تسليمهم البطاقات بعد تدقيقها بالفرع مع المستمسكات والذي بدورهم سيقوموا بتوزيعها على العوائل".

وأضاف البيان، بان "فترة التوزيع ستكون فترة عفو للابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص، اذ يكون بامكان المواطن عند مراجعة الوكيل لاستلام بطاقته التموينية الابلاغ عن المسافرين والمتوفين من خلال ملئ استمارة خاصة بذلك".

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